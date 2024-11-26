工商協進會吳東亮：川普上任全球經濟添變數 參與台美交流小組因應挑戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-26 13:13

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工商協進會今 (26) 日召開工商早餐會，理事長吳東亮會後接受媒體採訪，談到美國總統川普上任後，無論對台灣、全球的產業經濟都將帶來變數，不確定性是大家須共同面對的問題，不過目前已與行政院組成台美交流小組，以因應衝擊與挑戰。

吳東亮表示， 雖然川普上任對台灣與全球帶來許多不確定性，不過以台灣來講，川普在上一任執政時，民進黨政府是世界上少數與川普打過交道的政府，因此台灣政府是相對有經驗的。

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此外，吳東亮也透露，為了因應接下來可能的變化，包括經濟、關稅等問題，目前已與行政院組成跨部會的台美交流小組，做跨部會的協調，並提早做好準備，若未來有事件發生，可以即時因應。

潘思亮表示，日本前首相安倍晉三 2014 年推觀光立國後，日本觀光業從數兆逆差，至 2019 年已轉為 4 兆順差，2023 年出口順差更達到 5 兆，日本觀光業已變為出口業第二，帶領日本經濟復甦。