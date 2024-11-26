工商協進會吳東亮：川普上任全球經濟添變數 參與台美交流小組因應挑戰
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-26 13:13
工商協進會今 (26) 日召開工商早餐會，理事長吳東亮會後接受媒體採訪，談到美國總統川普上任後，無論對台灣、全球的產業經濟都將帶來變數，不確定性是大家須共同面對的問題，不過目前已與行政院組成台美交流小組，以因應衝擊與挑戰。
吳東亮表示， 雖然川普上任對台灣與全球帶來許多不確定性，不過以台灣來講，川普在上一任執政時，民進黨政府是世界上少數與川普打過交道的政府，因此台灣政府是相對有經驗的。
此外，吳東亮也透露，為了因應接下來可能的變化，包括經濟、關稅等問題，目前已與行政院組成跨部會的台美交流小組，做跨部會的協調，並提早做好準備，若未來有事件發生，可以即時因應。
拜登政府補助台積電 (2330-TW) 設廠，美國企業仍仰賴台灣晶片，對此吳東亮認為，台積電與美國科技業間彼此是上下游合作關係，而非惡性競爭，美國在前端設計，台灣則是後端製造，前端設計的利潤較高，因此供應鏈的利潤還是在美國。
另外，工商協進會常務理事、晶華 (2707-TW) 集團董事長潘思亮則談到觀光議題，建議政府借鏡日本「觀光立國」政策，將台灣觀光業重新定義為「出口導向」的產業，從逆差變為順差，吸引更多觀光客來台觀光。
潘思亮表示，日本前首相安倍晉三 2014 年推觀光立國後，日本觀光業從數兆逆差，至 2019 年已轉為 4 兆順差，2023 年出口順差更達到 5 兆，日本觀光業已變為出口業第二，帶領日本經濟復甦。
潘思亮提到，可將台灣觀光業定位為出口產業，日本均衡發展地方特色，即便面臨少子化缺工問題，在 2014 年開放外籍實習生，因此建議政府鬆綁外籍學生、實習生的限制。
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