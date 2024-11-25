勞動部長洪申翰：致力完善勞動政策 健全友善職場 明赴北分署打氣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 18:20

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勞動部今（25）日下午舉行勞動部長交接典禮，在政務委員陳時中監交下，新任勞動部長洪申翰，自常務次長兼代理部長陳明仁手中接下勞動部印信，完成交接作業。洪申翰、陳明仁並代表勞動部向發生憾事的吳姓同仁及家屬深深一鞠躬。洪申翰強調，自接下印信，即開始肩負著保障全國勞工朋友權益的重責大任，他強調過去自己出身基層，未來也不忘初衷，率領勞動部行政團隊，持續完善各項勞動政策，並為健全友善職場而努力。

陳時中致詞時表示，為近期勞動部北分署同仁的不幸事件，表達深切哀悼，並強調公務員是政府推動公共事務的重要基石，每一位同仁都是寶貴資產。賴總統與卓院長已明確指示中央政府各部門全面檢討，關注職場霸凌情形，改善職場文化，強化對員工的關懷與保護，以促進更健康的勞動環境。洪申翰歷任兩屆不分區立委，長期關注環境、公共與勞動議題，面對當前挑戰，他勇於承擔重責大任，並承諾以實際行動落實卓院長交付的三大任務：穩定內部同仁情緒、打造友善且平衡的職場環境、提出符合產業與勞工需求的政策，促進勞資雙贏。

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洪申翰在致詞中表示，他很清楚現在勞動部的處境是最艱難的時刻，也知道在這種狀況下臨危受命也不適合接受「恭喜」。他感謝行政院卓榮泰院長的信任，深知肩負的責任重大。對於近期北分署的事件，他表達對離世的同仁、感到遺憾與不捨，也一併向他的家屬致上歉意。

洪申翰強調，後續將痛定思痛，勞動部將從管理制度、組織文化到溝通流程進行全面檢討與改善，確保勞動部每一位同仁都能在安全與尊重的環境中工作。他期許勞動部全體同仁能在這段困難的過程中，逐步重振士氣，重新拾回為民服務的初心與使命。他並決定在明天第一個全日上班的行程裡，排定第一個先去拜訪北分署，幫同仁加油打氣，並實地進一步了解這起事件。