何佩珊請辭 行政院證實：不分區立委洪申翰接任勞動部長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-23 09:33

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勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭獲准，行政院昨 (22) 日晚間證實，新任勞動部部長由立法院洪申翰委員接任。至於洪申翰擔任勞動部長後，民進黨不分區立委遺缺，將由民進黨政策會執行長王義川遞補。

勞動部長何佩珊昨 (22) 日請辭獲准，各界關注誰來接任勞動部長，行政院發言人李慧芝晚間向媒體證實，新任勞動部部長擬由立委洪申翰接任。據了解，卓榮泰徵詢洪申翰意願，已獲正面答覆，將由洪申翰出任勞動部長。

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洪申翰擔任勞動部長後，民進黨不分區立委遺缺，按排序將由民進黨政策會執行長王義川遞補。

李慧芝指出，洪申翰過去出身於民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔；而自其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。