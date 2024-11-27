卓榮泰打造台灣經濟永續未來 向工商界喊出關鍵數字「5、50、500」

卓榮泰說，過去 8 年來，台灣經濟表現成績亮眼，平均經濟成長率高達 3.14%，今（2024）年我國經濟成長率預計超過 4%。此外，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2024 年 IMD 世界競爭力年報」，臺灣在 67 個受評比國家中排名第 8，在人口超過 2,000 萬人的經濟體中，更連續 4 年蟬聯世界第一。



卓榮泰指出，經發會已針對「創新經濟」與「包容成長」等議題進行討論，預計在 12 月中旬接續討論「均衡臺灣」議題，規劃提出全國六大區域治理計畫，以及 140 項地方基礎建設。



中小微企業是臺灣經濟穩定的命脈，明（2025）年度政府已編列 116 億元預算推動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過「3 策略、3 配套、1 窗口」，提供中小微企業員工培訓方案，落實數位及淨零雙軸轉型，及發展國內外通路，並提供貸款與租稅上的優惠，以及額外信保誘因等措施作為配套，解決中小微企業資金籌措的困難，同時建立跨部會的單一窗口服務，使中小微企業直接得到政府的協助。



卓榮泰也以「5、50、500」三個數字向與會先進說明行政院正在推動的數項重要政策。首先是「5」，代表「五大信賴產業」，臺灣高科技製造業在全世界具有舉足輕重的地位，為持續精進臺灣硬體製造能力，發展更多軟體設計，賴清德總統上任後提出「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等，希望將應用服務成果導入政府公部門及人民生活，達到普惠大眾的目標。因此，「五大信賴產業」將是未來引領臺灣產業持續進化發展與轉型升級的重要指標。



卓榮泰說，第二個數字是「50」，代表「2050 淨零轉型」。目前各國為解決氣候變遷問題已提出許多對策，各階段設定的目標與時程雖各有不同，但 2050 年達到淨零轉型目標是全球共識。對此，不僅總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，行政院「國家永續發展委員會」也針對能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門，規劃各年度具體可行的減碳行動，幫助公部門發展減碳及國土調適行動，以及協助私部門落實社會調適方案。同時，政府也設定從 2024 年到 2030 年、2032 年、2035 年、2050 年等各階段減碳目標，並在中央部會、公營事業與地方政府成立永續長，及整合成為永續長聯盟，希望透過橫向合作，有效達成 2050 淨零轉型目標。



此外，卓榮泰指出，政府積極推動第二次能源轉型，將逐步採取「以氣代煤」方式，利用新型燃氣電廠取代過去燃煤電廠，減少污染。而為滿足產業未來電力成長需求，也將加速發展多元綠能，包括太陽光電、離岸風電、地熱、小水力發電、氫能等。經由經濟部與台電反覆計算，以 2023 年為基準，預估至 2030 年，電力需求將成長 700 萬瓩，同時期燃氣機組將淨增加 880 萬瓩，足以滿足未來幾年的產業所需用電，請大家不用擔心。此外，當前全球核能技術日新月異，國人相當關心臺灣在推動「非核家園」後的下一步方向。對此，政府絕對不會置外於全球，會在核能安全、核廢料處置獲得解決，以及全國人民取得共識的前提下，採取開放態度，全面討論及學習新的核能技術。



卓榮泰表示，第三個數字是「500」，代表「5 個 100 億基金」，其中一項是「青年百億海外圓夢基金」，希望協助青年赴海外逐夢，學習先進科技與產業知識，讓國家幫青年圓夢、青年替國家圓夢。此外，政府也將分別針對 AI、文創、智慧健康及綠色成長等領域設立百億基金，讓國家在發展過程中更有實力與世界競爭。



卓榮泰表示，行政院會已通過未來 4 年的國家發展計畫，以「2 上 1 下 1 平衡」為目標，其中，2 上為經濟成長率未來 4 年平均盼達 3% 以上、人均 GDP 逾 4 萬美元；1 下為失業率低於 3.5%；1 平衡為消費者物價指數穩定在 2%。而明年全國軍公教薪資待遇將調升 3%，希望由政府起帶頭作用，使全國薪資結構往有利於勞工的發向發展，也請工商界領袖及所有雇主共同響應，增加對勞工的福利與照顧，共同打造更安定的職場環境。



此外，卓榮泰提到，台灣現正面臨另一項重要課題，就是美國新政府即將成立，應尋求台美雙方合作的新模式，尤其台灣在全球產業供應鏈中具有舉足輕重的地位，絕不可被破壞，甚至趨緩或停滯，而當台灣備受世界需要時，台灣的地位就更加重要。對此，他已請鄭麗君副院長、龔明鑫秘書長分別主持臺美經貿小組相關專案會議，針對臺美經貿、外交等各項策略合作，研擬未來合作的具體方向；同時，政府將持續推動「台美 21 世紀貿易倡議」，並積極努力爭取加入區域經濟組織及國際組織，促進台灣各種產業實質發展。



卓榮泰強調，各位工商界領袖及先進擁有許多豐富對外交涉與合作經驗，政府非常需要大家提供寶貴意見，以快速、即時因應持續變化的外在情勢，行政院絕對會尊重、考量與評估各項建議，並納入臺美經貿小組會議中進行討論。



卓榮泰指出，期盼未來在新任勞動部長洪申翰的努力下，提出符合國家整體經濟發展、產業及勞工所需的全新、健全的勞工政策，也期盼「工商協進、政府精進、臺灣前進」，政府與產業攜手努力，共同打造臺灣未來經濟發展。