物聯智慧雲端影像服務成功推進韓國電信業
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 09:00
台灣物聯網雲端解決方案公司 -- 物聯智慧 (TUTK)(6565-TW) 推出的雲端服務於東北亞市場版圖成功再下一城，2021 年日本電信商 KDDI 旗下智慧家庭消費性品牌「au HOME」即是採用物聯智慧的 P2P 連線技術及雲端影像監控 (Cloud Recording) 服務，在日本對終端用戶推出高解析度網路攝影機產品及雲端錄影服務，守護用戶的居家安全；今 (2024) 年底，物聯智慧則將服務拓展至韓國前三大電信商旗下之保全服務業，除了提供 P2P、TUTK RTC 連線技術之外，也為其客製” 雲端影像管理系統 (Cloud VMS)”，針對各行各業之商業安全、智慧商店提供完整的雲端解決方案。物聯智慧的雲端服務方案接連獲得日韓電信商青睞而採用，足見其不論是技術成熟度、方案靈活度、服務支援強度等都優於市場上同類競爭者。
物聯智慧的 Cloud VMS 有標準版及客製版兩種，皆可應用於即時同步多頻道監看不同地點之影像，特別適用於零售商店、物流業、商用車隊等領域，同時具備用戶與設備管理、事件訊息推播、事件雲端錄影等功能。以韓國電信旗下的保全業者為例，為了能將現有提供給客戶的傳統影像監控服務，全面升級為以雲端為核心的營運型態，物聯智慧的技術團隊以一步到位的軟韌體整合服務，即使是不同製造商的網路攝影機、NVR、XVR 等安防監控硬體，只需快速與 TUTK SDK 套件整合之後，即可成為具備雲端服務功能之設備，讓中控管理人員從手機端 app 或網頁瀏覽器登入後台介面，隨時監控設備及掌握即時影像。在資訊安全方面，物聯智慧採用經多重加密的資料傳輸與周延的伺服器防護及預警機制，可確保監控影像與使用者機敏資訊皆能受到嚴密保護。
保全服務業對於提供各行業之客戶完整的安全防護解決方案皆有高規格的要求，尤其在掌握目標場域中的影像監控與設備管理方面，從監控硬體規格、軟體效能、管理介面功能、資安強度，到能夠讓中控人員隨時隨地透過雲端即時掌握用戶端狀態等，物聯智慧開發的” 雲端影像管理系統 (Cloud VMS)” 都可滿足這些需求。
今年物聯智慧成功打進南韓電信商旗下保全服務業，現有超過 10 萬台影像監控設備預計在兩年內完成雲端化升級導入 Cloud VMS，同時未來對新客戶都將以推廣雲端化服務為業務主軸，商務模式是以雲端管理年費為基礎，外加雲端錄影服務 (Cloud Recording) 訂閱服務費，未來更大的加值效益則在於彈性擴充 AI 影像辨識服務。物聯智慧近年在垂直應用方面積極朝以 AI 賦能的” 平台即服務（AIoT PaaS）” 供應商轉型，投入研發資源用於人工智慧隨選服務（AI on Demand）的開發，也鎖定海外市場進行拓銷，不論是智慧零售、智慧家庭以及保全監控領域，都可為客戶建構 AI 應用生態體系，同時結合 Cloud VMS，物聯智慧已從過去以純軟體授權與專案開發，轉型為以雲端服務訂閱模式為主，未來再以更加具體的 AI 賦能方案推向市場，這樣創新的服務與營運模式值得進一步期待。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 傳川普擬任命人工智慧部長 帶領AI技術與加密貨幣發展
- 上漲不追，拉回要買！感業趨勢股要保握：創意、台光電、美時、保瑞、森崴能源、永崴、正崴
- 輝達秀出新AI模型「Fugatto」各種聲音生成難不倒它
- 【量大強漲股整理】作夢行情啟動，集團股如火如荼表現，該如何掌握?
上一篇
下一篇