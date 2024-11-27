物聯智慧雲端影像服務成功推進韓國電信業

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 09:00

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物聯智慧的 Cloud VMS 有標準版及客製版兩種，皆可應用於即時同步多頻道監看不同地點之影像，特別適用於零售商店、物流業、商用車隊等領域，同時具備用戶與設備管理、事件訊息推播、事件雲端錄影等功能。以韓國電信旗下的保全業者為例，為了能將現有提供給客戶的傳統影像監控服務，全面升級為以雲端為核心的營運型態，物聯智慧的技術團隊以一步到位的軟韌體整合服務，即使是不同製造商的網路攝影機、NVR、XVR 等安防監控硬體，只需快速與 TUTK SDK 套件整合之後，即可成為具備雲端服務功能之設備，讓中控管理人員從手機端 app 或網頁瀏覽器登入後台介面，隨時監控設備及掌握即時影像。在資訊安全方面，物聯智慧採用經多重加密的資料傳輸與周延的伺服器防護及預警機制，可確保監控影像與使用者機敏資訊皆能受到嚴密保護。

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保全服務業對於提供各行業之客戶完整的安全防護解決方案皆有高規格的要求，尤其在掌握目標場域中的影像監控與設備管理方面，從監控硬體規格、軟體效能、管理介面功能、資安強度，到能夠讓中控人員隨時隨地透過雲端即時掌握用戶端狀態等，物聯智慧開發的” 雲端影像管理系統 (Cloud VMS)” 都可滿足這些需求。