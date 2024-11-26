達方BMS切入BBU存儲系統 躋身概念股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-26 12:51

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輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) AI 伺服器 GB200 傳出將電池備援電力模組 (BBU) 從選配改為標配，引發市場高度關注，而達方 (8163-TW) 電池管理系統 (BMS) 解決方案也切入 BBU 存儲系統，可望同步受惠。

美系外資報告指出，輝達 GB200NVL72 將會開始採用 BBU，且將從過去的選配改為標配，總商機將上看約新台幣 400 億元；國內法人則分析，明年 GB200 出貨估 5 萬台，若 BBU 改為標配，1 櫃 GB200 需要 1 個 BBU，相關商機將爆發。

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達方表示，綠能事業部附屬電能移動 (E-Mobility) 以高電壓、高串連、模組化及客製化電池管理系統 (BMS) 軟體與韌體技術提供多元的產品運用方案，當中就包括 BBU 存儲系統，另外還有掃地機器人、電動自行車及高電壓電動車電池。

值得注意的是，目前 BBU 主要採用鋰電池，達方子公司達宇電能主要產品就是鋰電池模組，加上達方本身在電源供應、電池管理的技術，可望發揮垂直整合效益，未來有利爭取相關商機。