12強奪冠！企業捐贈棒協等運動事業 捐款150％可抵稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-26 10:41

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中華隊於世界 12 強棒球賽，勇奪冠軍佳績！一日球迷除了被圈粉外，還可以實際行動支持運動選手們，安永聯合會計師事務所稅務服務部楊建華執業會計師表示，依運動產業發展條例 26-2 條，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事之主辦單位，享有捐贈金額 150％列為當年度費用之租稅優惠，若想指定捐贈世界 12 強棒球賽，營利事業可自即日起至本週五（29 日) 止，提出捐贈申請。

關於本次世界 12 強棒球賽，教育部體育署已公告 113 年度專戶可受贈名單，核定得受贈對象包含重點運動賽事之主辦單位為「中華民國棒球協會 世界 12 強棒球賽分組預賽」，得受贈項目有：運動防護費、 訓練器材裝備費、參賽或聯賽期間旅運費、 場地租借費、 裁判費、相關保險費。

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營利事業自即日起至 113 年 11 月 29 日止，可填具「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈申請表，採隨到隨審方式受理捐贈，並參照所公告各受贈對象可收受捐贈金額上限，提出捐贈申請，體育署於受理後將函復結果，以利營利事業進行捐贈。

營利事業獲得同意捐贈通知後，可於 113 年 12 月 15 日前持同意公文，並依同意之捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦行，繳交至體育署營利事業捐贈專戶。專戶接受捐贈後，將開立收據給捐贈的營利事業，以利其於明 (114) 年申報營利事業所得稅時，享有捐贈費用以 150％列支之租稅優惠。

另外營利事業也可依運動產業發展條例第 26 條，捐贈經政府登記有案之體育團體、培養支援運動團隊或運動員、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利性之團體捐贈學生或弱勢團體等方式，享有依 100% 以費用列支，不受金額限制的好處。