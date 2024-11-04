達方Q4營收估季增 綠能事業最快明年上半年落底

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-04 18:55

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達方 (8163-TW) 今 (4) 日召開法說，總經理蔡耀坤表示，第四季在 IT 事業維持高檔以及併購效益挹注，可望抵銷綠能事業衰退影響，營收可望季增，而目前觀察綠能事業最快要到明年上半年才會落底。

蔡耀坤表示，鍵盤為主的 IT 事業今年以來表現不錯，前三季逐季成長、第四季雖然會有季節性回落，但仍可望高檔；目前 PC 客戶對明年也都有信心、預估會成長，加上 AI 帶動硬體規格提升，單價較高，毛利率較高的電競也有新案開出。整合元件中，被動元件也同樣受惠 AI，帶動高階、高容產品需求提升。

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自行車、電動自行車 (E-Bike) 為主的綠能事業方面，蔡耀坤表示，公司的庫存也已經回到疫情前的健康水準，但目前產業處於整理期，產業庫存調整預計要到年底才會告一段落，且現在最大的問題是需求，預計市況最快明年上半年落底，最慢可要到明年下半年、甚至後年才會復甦。

不過，雖然第四季 IT 略減、綠能仍低迷，但達方收購的德國 GROFA 也開始併入認列營收，因此蔡耀坤預估，第四季營收仍可望優於上季，毛利率則估維持與前三季差不多的水準。