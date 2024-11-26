〈台股開盤〉權值股倒一片 下挫300點摜破10日線

儘管美股四大指數收漲，但台股持續與美股表現脫鉤，今 (20) 日開低走低，電子權值股幾乎全倒，盤中一度大跌 303 點，最低下探至 22645 點，摜破 10 日線，回測季線支撐，成交量預估 3200 億元，較昨日 4800 億元明顯收斂。