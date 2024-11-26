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〈台股開盤〉權值股倒一片 下挫300點摜破10日線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 09:35

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〈台股開盤〉權值股倒一片 下挫300點摜破10日線。(鉅亨網資料照)

儘管美股四大指數收漲，但台股持續與美股表現脫鉤，今 (20) 日開低走低，電子權值股幾乎全倒，盤中一度大跌 303 點，最低下探至 22645 點，摜破 10 日線，回測季線支撐，成交量預估 3200 億元，較昨日 4800 億元明顯收斂。

權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌超過 1%，最低下探 1010 元，力守千元大關，鴻海 (2317-TW) 更重挫 3%，持續遭月線反壓，聯發科 (2454-TW) 也下跌約 1% ，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 也跌 1% 左右。


其他電子股包括台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅也都達 1% 以上，壓抑整體大盤走勢。

不過，隨著輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一，相關概念股逆勢高飛，指標股雷虎 (8033-TW) 逆勢攻上漲停板，中光電 (5371-TW) 也飆漲半根。

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台股開盤台積電無人機雷虎中光電日月光投控

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台積電1015-1.46%
中光電75.84.84%
雷虎59.96.58%
聯電45.41.11%
日月光投控155-0.64%
台達電390.5-0.76%
國泰金67.40.15%
富邦金90.3-0.22%
聯發科12800.00%
鴻海203-3.56%
輝達136.02-4.18%
台積電185.08-2.63%
聯電 ADR6.870.29%
日月光投資控股9.91-0.20%

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