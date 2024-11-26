鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估上修至0.45元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-26 04:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.45元，其中最高估值0.68元，最低估值0.26元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.68(0.68)
|1.05
|1.27
|0.6
|最低值
|0.26(0.26)
|0.44
|0.54
|0.6
|平均值
|0.44(0.41)
|0.7
|0.9
|0.6
|中位數
|0.45(0.4)
|0.72
|0.86
|0.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|82.21億
|102.55億
|108.00億
|最低值
|67.10億
|72.49億
|74.88億
|平均值
|72.70億
|86.70億
|92.07億
|中位數
|71.30億
|84.32億
|92.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.41
|-0.86
|0.05
|0.74
|0.44
|營業收入
|60.39億
|39.16億
|68.45億
|95.28億
|68.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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