鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至-2.52元，預估目標價為525.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-26 02:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.56元上修至-2.52元，其中最高估值-2.11元，最低估值-2.83元，預估目標價為525.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-2.11(-0.95)
|-0.33
|-0.26
|最低值
|-2.83(-2.83)
|-2.33
|-0.26
|平均值
|-2.51(-2.28)
|-0.82
|-0.26
|中位數
|-2.52(-2.56)
|-0.52
|-0.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.91億
|5.04億
|5.70億
|4.73億
|最低值
|4.55億
|4.63億
|4.90億
|4.73億
|平均值
|4.68億
|4.78億
|5.31億
|4.73億
|中位數
|4.65億
|4.73億
|5.34億
|4.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.33
|-0.08
|-5.34
|-12.98
|2.64
|營業收入
|4.86億
|4.81億
|5.11億
|4.99億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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