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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估上修至-2.52元，預估目標價為525.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.56元上修至-2.52元，其中最高估值-2.11元，最低估值-2.83元，預估目標價為525.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-2.11(-0.95)-0.33-0.26
最低值-2.83(-2.83)-2.33-0.26
平均值-2.51(-2.28)-0.82-0.26
中位數-2.52(-2.56)-0.52-0.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.91億5.04億5.70億4.73億
最低值4.55億4.63億4.90億4.73億
平均值4.68億4.78億5.31億4.73億
中位數4.65億4.73億5.34億4.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.33-0.08-5.34-12.982.64
營業收入4.86億4.81億5.11億4.99億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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