鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元下修至0.45元，其中最高估值0.68元，最低估值0.26元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.68(0.68)
|1.06
|1.24
|0.68
|最低值
|0.26(0.34)
|0.44
|0.67
|0.68
|平均值
|0.46(0.48)
|0.71
|0.92
|0.68
|中位數
|0.45(0.46)
|0.72
|0.86
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|82.21億
|102.55億
|108.00億
|最低值
|69.09億
|75.98億
|79.20億
|平均值
|74.72億
|88.01億
|93.78億
|中位數
|71.30億
|84.32億
|93.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.41
|-0.86
|0.05
|0.74
|0.44
|營業收入
|60.39億
|39.16億
|68.45億
|95.28億
|68.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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