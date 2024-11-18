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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.4元，其中最高估值0.68元，最低估值0.26元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.68(0.68)1.051.270.6
最低值0.26(0.26)0.420.540.6
平均值0.41(0.43)0.680.90.6
中位數0.4(0.45)0.720.860.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值82.21億102.55億108.00億
最低值67.10億72.49億74.88億
平均值72.70億86.70億92.07億
中位數71.30億84.32億92.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.41-0.860.050.740.44
營業收入60.39億39.16億68.45億95.28億68.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENLC

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