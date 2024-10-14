研調：AI PC 帶動全球 PC 市場回暖 Q3出貨年季雙增

Counterpoint Research 指出，2024 年第 3 季全球 PC 市場延續今年第 1 季以來的成長態勢。儘管受第 2 季提前拉貨影響，第 3 季出貨量仍較第 2 季成長約 5%，主要受惠於 Windows 10 即將終止支援帶動的汰換需求，以及 AI PC 銷量的逐步增加。

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在品牌表現方面，聯想連續第四季實現年度出貨量增長，市占率重返 25%；惠普 ( HP-US ) 與戴爾 ( DELL-US ) 在第 3 季表現穩健，主要得益於北美市場需求增長和企業訂單支撐；蘋果 ( AAPL-US ) 第 3 季表現平平，但市場期待其搭載 M4 晶片的新品上市，其中搭載 10 核心 CPU 的 M4 MacBook Pro 預計將成為第 4 季焦點。

自 2021 年以來，第 3 季已不再是 PC 產業的明顯旺季，即便有返校季需求，Counterpoint Research 資深分析師 William Li 指出，AMD 和 Intel 於第 3 季推出新一代 CPU 平台後，AI PC 在筆電市場的需求逐步增長，但市場仍在等待能在日常工作中帶來更高附加價值的關鍵應用場景。