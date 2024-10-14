研調：AI PC 帶動全球 PC 市場回暖 Q3出貨年季雙增
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-14 18:21
研調中心 Counterpoint Research 最新報告顯示，受惠於 AI PC 銷量的逐步增加 2024 年第 3 季全球 PC 市場出貨量達 6530 萬台，年增 1%，季增 5%。
Counterpoint Research 指出，2024 年第 3 季全球 PC 市場延續今年第 1 季以來的成長態勢。儘管受第 2 季提前拉貨影響，第 3 季出貨量仍較第 2 季成長約 5%，主要受惠於 Windows 10 即將終止支援帶動的汰換需求，以及 AI PC 銷量的逐步增加。
在品牌表現方面，聯想連續第四季實現年度出貨量增長，市占率重返 25%；惠普 (HP-US) 與戴爾 (DELL-US) 在第 3 季表現穩健，主要得益於北美市場需求增長和企業訂單支撐；蘋果 (AAPL-US) 第 3 季表現平平，但市場期待其搭載 M4 晶片的新品上市，其中搭載 10 核心 CPU 的 M4 MacBook Pro 預計將成為第 4 季焦點。
自 2021 年以來，第 3 季已不再是 PC 產業的明顯旺季，即便有返校季需求，Counterpoint Research 資深分析師 William Li 指出，AMD 和 Intel 於第 3 季推出新一代 CPU 平台後，AI PC 在筆電市場的需求逐步增長，但市場仍在等待能在日常工作中帶來更高附加價值的關鍵應用場景。
展望第 4 季，隨著 Windows 10 汰換需求逐漸減弱，AI PC 有望成為新的成長動能。Counterpoint Research 預計，假期季將延續正向趨勢，2024 年全年 PC 出貨量有望實現 2% 的年增長。
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