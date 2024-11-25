弘塑擴充設備產能 明年出貨機台數續揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-25 20:04

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濕製程設備供應商弘塑 (3131-TW) 受惠客戶積極擴充 CoWoS 產能，預期明 (2025) 年自製設備出貨將達 150 至 200 台，相比與今年前三季的 50 台，將較今年大幅成長。

弘塑因應客戶大幅擴充先進封裝產能，包括南科、嘉科等，自家設備、藥水產能供不應求，其中，設備正籌建二廠，預計在明年 7 月進入量產，屆時一廠與二廠合計年產能將達 200 台。

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弘塑藥水因具備累積性，成長速度大於設備，除了湖口一廠，也正在南科興建二廠，今年 8 月已進入量產，面積為湖口廠區的兩倍，並預期會分四期建置。

另外，弘塑也透過代理設備 Sigray 切入主要客戶，看好 Sigray 在 X-ray 領域的發展，過去機台主要在實驗室、學術單位使用，偏向手 動、半自動，弘塑藉由與 Sigray 合作，也取代客戶現有設備，預期將挹注明年需求，弘塑也會協助將機台自動化。