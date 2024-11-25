資金動能蓄勢發 10月散戶指標仍處歷史高檔
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 19:15
中央銀行今 (25) 日公布 10 月金融情況，由於放款與投資年增率上升，M1B 和 M2 年增率分別上升為 4.91%、5.83%；而作為散戶指標的證券劃撥存款餘額則因股市回穩，較上月轉為增加 66 億元至 3 兆 4992 億元，近半年來均維持在歷史高檔水準。
累計前 10 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 4.68%、5.90%。
央行說明，10 月台股價量齊揚，股票市場融資金額月底餘額來到 4386 億元，月增 113 億元，創 2007 年 12 月以來新高，同時，本國自然人成交占比從 52.4% 上升到 53.4%，顯示仍有過半成交額來自散戶大軍。
不過，10 月外國人新台幣存款期底餘額為 1700 億元，創 2017 年 7 月以來新低，央行說明，主要是因外資盈餘匯出，以及部分資金進入台股。
過往央行提過，因現在資金調度的方式很彈性且快速，M2 年增率高於 M1B 年增率已難反映資金實際流動狀況。
此外，央行也統計，10 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 0.37%，年增率由上月底的 8.83% 上升為 9.05%，民間部門和政府債權年增率上升。
若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列的催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為 7.73%，高於上月底的 7.49%。
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