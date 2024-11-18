小資股民瘋存ETF！定期定額上路7年累積投資金額逾3500億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-18 17:36

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為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資的便利性、分散風險，證交所推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與 ETF 至今已逾 7 年，截至今 (2024) 年 10 月止，定期定額投資股票及 ETF 之累積金額超過 3500 億元，且定期定額投資金額呈現穩定成長趨勢，觀察 2023 年 1 月定期定額單月成交金額，尚未達新台幣 60 億元，但從今年 1 月起，每月金額均超過 100 億元，小資股民尤其偏好存 ETF 勝於存個股。

觀察今年 1 月至 10 月參與定期定額投資的族群，人數分布主要集中 21 歲至 50 歲的青壯年族群，其中 21 歲至 30 歲 (占比 26.94%) 和 31 歲至 40 歲 (占比 26.09%) 的投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成，反映年輕世代已具備投資理財觀念，並能提早開始進行長期的投資規劃。

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就投資金額的分布來看，其中 41 歲至 50 歲年齡層的投資金額最高，占總投資額的 27.35%，其次是 31 歲至 40 歲族群，占總投資額的 23.67%，而 51 歲至 60 歲中年族群投資金額占比第三 (20.41%)，另 20 歲以下的投資人雖然投資金額僅占 4.18%，投資金額相對較小，但投資人數占比達 8.54%。

至於定期定額投資標的方面，在股票部分，今年 1 月及 10 月之前三大交易標的相同，其中 10 月前三大標的交易戶數總計為 15 萬 1131 戶，較 1 月成長約 24.13%，亦發現定期定額台積電的總交易戶數顯著上升，由 1 月 59765 戶上升至 10 月 88970 戶，成長近五成。

今年台股 ETF 市場蓬勃發展，1 月與 10 月前三大交易標的亦相同，其中 10 月前三大交易標的交易戶數總計為 83 萬 4817 戶，較 1 月 67 萬 2169 戶，成長約 24.2%。

若以標的種類而言，我國投資人定期定額股票方面偏好權值股及金融股，ETF 的部分則偏好市值型 ETF 及配息型 ETF；另以投資人定期定額之 ETF 及股票的金額比例而言，ETF 約為 81%，股票約為 19%，再就人數比例部分而言，亦為 ETF 定期定額人數遠大於股票定期定額人數，顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資 ETF。

證交所強調，透過定期定額投資，投資人無需精確掌握市場高低點，且能避免因價格波動而一次性投入高價位，無論在股市上漲或下跌時，經由長期投資達成平均整體投資成本及分散風險之目的。