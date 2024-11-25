外資連二買超52億元 趕在MSCI權重生效前加碼AI、BBU、金控股
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-25 17:13
台股今 (25) 在 MSCI 季度調整權重生效下，尾盤爆出 1330 億元的大量壓盤，收 22948.37 點，漲點縮至 44 點，未能成功攻克 23000 點和月線大關，成交量放大至 4689.02 億元；三大法人合計買超 153.21 億元，其中外資買超 52.15 億元，呈連二買，主要青睞以 AI 伺服器、BBU、金融股。
觀察三大法人動向，今日外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超 153.2 億元；其中外資及陸資買超 52.15 億元、呈連二買，投信買超 61.07 億元、呈連六買，自營商買超 39.98 億元、呈連二買。
外資主要買超目標為伺服器類股、金寶 2.8 萬張、緯創 2.4 萬張、鴻海 1.8 萬張，也買超 BBU 族群正崴 2 萬張；隨著金融超級法說周到來，買超凱基金 2.3 萬張、新光金 2 萬張、台新金 1.9 萬張，其餘買超華航 2.6 萬張，00929 復華台灣科技優息 1.6 萬張、永豐金 1.6 萬張。
外資連兩日賣超泰金寶 - DR 3.1 萬張，並賣超航運類股，長榮 1.4 萬張、長榮航 1.4 萬張、萬海 8,277 張；也賣超上海商銀 1.5 萬張，大同 1.3 萬張、華邦電 1.3 萬張、聯電 1.1 萬張，且賣超 00919 群益台灣精選高息 9,087 張、京元電子 8,155 張。
投信與外資對作，主要買超聯電 1.4 萬張，同樣鎖定金融超級法說周，買超新光金 7,523 張、兆豐金 3,643 張；也買超多檔金融股，包括上海商銀 7,328 張、第一金 3,875 張、中信金 2,840 張，並買超華航 6,065 張、正新 4,867 張、華碩 4,029 張、神達 3,390 張。
趁著 00940 換股，投信賣超可成 8,969 張、富邦金 2,666 張，並賣超多檔金融股，包括玉山金 2,635 張、國泰金 2,270 張，永豐金 2,214 張，元大金 1,751 張；也賣超廣達 3,253 張，仁寶 3,153 張，長榮航 2,328 張，南亞 1,748 張。
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