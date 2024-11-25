外資連二買超52億元 趕在MSCI權重生效前加碼AI、BBU、金控股

台股今 (25) 在 MSCI 季度調整權重生效下，尾盤爆出 1330 億元的大量壓盤，收 22948.37 點，漲點縮至 44 點，未能成功攻克 23000 點和月線大關，成交量放大至 4689.02 億元；三大法人合計買超 153.21 億元，其中外資買超 52.15 億元，呈連二買，主要青睞以 AI 伺服器、BBU、金融股。