瑞銀看好台灣今年GDP 4.2% 自2022年以來最佳 估明年3.2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 15:49

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瑞銀投資銀行亞洲及中國經濟學家鄧維慎預計，台灣 2025 年的增長將保持在強勁的 3.2%，然後在 2026 年放緩至 2.4%。央行很可能會在 2025 年維持政策利率不變。他預計 2024 年加速至 4.2%，這是自 2022 年以來最強勁的增長。

鄧維慎表示：私人消費受到樂觀的收入增長和股票市場及房地產市場上漲所帶動的強勁財富預期的支持。因此，預計台灣的增長將在 2024 年加速至 4.2%，這是自 2022 年以來最強勁的增長。

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