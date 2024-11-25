瑞銀看好台灣今年GDP 4.2% 自2022年以來最佳 估明年3.2%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 15:49
瑞銀投資銀行亞洲及中國經濟學家鄧維慎預計，台灣 2025 年的增長將保持在強勁的 3.2%，然後在 2026 年放緩至 2.4%。央行很可能會在 2025 年維持政策利率不變。他預計 2024 年加速至 4.2%，這是自 2022 年以來最強勁的增長。
鄧維慎表示：私人消費受到樂觀的收入增長和股票市場及房地產市場上漲所帶動的強勁財富預期的支持。因此，預計台灣的增長將在 2024 年加速至 4.2%，這是自 2022 年以來最強勁的增長。
鄧維慎認為，儘管貿易戰進一步升級仍然是一個風險，但台灣在科技方面的優勢意味著，相對於其他國家而言，台灣所受的影響較小。台灣經歷了一波強勁的增長，2024 年前三個季度實際 GDP 年增長率達到 5.1%，成為亞洲增長率最高的經濟體之一。由 AI 驅動的出口增長是推動台灣出口增長的主要因素，而強勁的生產需求亦對國內投資活動產生積極影響。資本形成增長超過 8%。
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