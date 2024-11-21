00713定期定額戶數突破10萬 奪10月高股息ETF成長王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 12:08

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高股息投資人開始重視低波動，據證交所統計至 10 月底，元大台灣高息低波 (00713-TW) 定期定額戶數突破 10 萬，並同步奪下高股息 ETF 單月成長王，持續帶動存股趨勢從個股轉向 ETF，並朝重視低波動風險控管方向前進。

00713 擁高息低波投資特色，在台股相對高檔行情中獲投資人高度青睞，據申購買回清單揭露及集保結算所、證交所數據，今年以來至 10 月底 199 個交易日中，00713 獲淨申購達 157 日，近 8 成交易日為資金淨流入，累積淨申購金額 517 億元；投資人數增加 59%，定期定額交易戶數增加 47%，10 月單月增加 3285 戶，為高股息 ETF 第一。

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元大台灣高息低波 ETF 研究團隊說明，00713 所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近 252 日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目，在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置，除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色，同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性，控制淨值波動程度。

元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713 為千億級高股息 ETF 中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計今年以來至 10 月底含息報酬率 20.48%，近三年報酬風險比 1.41(夏普值，Sharpe Ratio) 持續為同類型基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。（如下表，若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的，因其計算受淨值波動影響，應同步留意基金中長期波動度是否偏高，避免承受過度風險。）

元大投信指出，對於距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕存股族，更可以善用股息再投資擴大複利效果潛力，00713 目前亦有「00713 連結基金」提供不配息級別選擇。00713 連結基金主要投資 00713 ETF，以連結 00713 績效表現為目標，透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構，就能以申購共同基金的方式投資 00713。