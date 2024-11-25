黃金周一急跌 中東傳停火消息 投資者關注利率前景

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-25 15:50

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黃金價格在上周大漲之後，周一 (25 日) 亞市大幅下挫，從每盎司 2716 美元上方，一路跌至 2665 美元附近。一方面消息面中東傳出停火消息，同時，交易員也將注意力轉向聯準會即將公布的利率決定。

據美國知名網站 Axios 報導，兩名以色列高級官員和兩名美國官員透露，以色列和黎巴嫩即將達成停火協議，以結束以色列和真主黨的衝突，這打擊了黃金的避險買盤。

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此外，在報告顯示美國商業活動以 2022 年 4 月以來最快速度擴張後，投資者現在關注貨幣政策前景。較高的借貸成本往往會對黃金造成壓力，因為相較之下，黃金並不支付利息。

在央行購買和聯準會轉向降息的支撐下，今年黃金上漲逾 25%。避險買盤也是一個焦點，隨著俄羅斯與烏克蘭戰爭的升級，金價上周上漲了 6%。大多數銀行對前景仍持樂觀態度，高盛和瑞銀集團預計 2025 年將進一步上漲。

IG Asia Pte. Ltd. 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，金價繼續反映出地緣政治風險與聯準會不那麼溫和的前景之間的相互作用。此時，任何意外的通膨上行，都可能進一步影響對 12 月份利率決策的押注，任何降息步伐放緩的前景，都可能給金價帶來一些阻力。

本周的大量數據，可能會為聯準會可能的利率路徑提供線索。其中包括央行 11 月會議紀錄、消費者信心和個人消費支出數據 (聯準會局首選的通膨指標)。