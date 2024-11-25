〈陸股盤後〉三大股指量縮整理持續 尾盤見V型反轉 滬指力守3250點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-25 16:15

‌



中國 A 股三大指數今 (25) 日微跌作收，三大指數一度跌超 1%，逾 3300 多股下跌，但尾盤集體反彈收斂跌幅，

上證指數 (SSEC) 收盤跌 0.1% 至 3263.76 點，深證成指亦跌 0.17% 至 10420.52 點，創業板指跌 0.02% 至 2175.18 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5219 兆元，較上一交易日萎縮近 17%。

‌



大盤方面，貴金屬、航空機場、航太航空、保險、房地產開發、可控核融合概念等板塊跌幅居前，AI 製藥概念股則全天活躍，理邦儀器、貝瑞基因、塞力醫療漲停，固態電池概念股亦大幅走漲，領湃科技、盟固利、普路通等多股漲停。

此外，紡織服裝、教育、旅遊酒店、風電、燃氣、遊戲等族群漲幅居前，滬深兩市逾 3600 檔個股上漲。

根據 Choice 統計數據，在滬深兩市可交易 A 股中，今日上漲個股有 3622 檔，下跌有 1392 檔，平盤 89 檔，扣除當日上市新股後共 170 檔個股漲停，28 檔個股跌停。

以產業來看，漲停個股主要集中在機械設備、汽車、化學、醫藥生物、電力設備、傳媒、電子、輕工業製造等產業。

中信證券指出，目前市場的定價主力正處於從散戶向法人切換的階段，後者關注的房價和社融信號仍需觀察，投資人心態較脆弱，在外部擾動下加劇大盤波動。目前正處於政策空窗期，政策預期出現紊亂，但國內政策的方向和目標明確，下月料將再次凝聚共識。市場正站在年度級別馬拉松行情的起跑線上，等待房價和社融發令槍。

光大證券表示，展望後市，市場流動性充裕，同時政策利多可期，為 A 股提供支撐，大盤調整空間較有限，隨時可能觸底反彈。