存股族轉向雙率雙優債券ETF 新光00970挾三特色12/2開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-25 18:16

‌



高股息 ETF 陸續吹起降息風，廣大領息族存股信心動搖，目光開始轉向具雙率 (殖利率、票面利率) 雙優型債券 ETF 懷抱。新光 BBB 投等債 20+ ETF(00970-TW) 將於 12/2 展開募集，是目前市面上第一檔聚焦純美國、鎖定 100% BBB 級債、兼顧 20 年以上長天期的 ETF，00970 採「每月」調整頻率，能快速剔除成分債遭降評或發生違約情形。

近年來台灣投資人偏愛 ETF 理財，不只瘋存股、更愛配息型債券 ETF，根據櫃買中心統計，台灣人申購債券及固定收益 ETF 資產規模，從 2023 年以，每月開始呈現穩定成長態勢，一直到今年 1 月止，整體債券及固定收益 ETF 規模正式突破 2 兆元，2024 年成長力道更有增無減，規模不斷締新猶，截至 10 月底止，整體債券及固定收益 ETF 最新規模又飆升到 2 兆 9156 億元，締造歷史新高紀錄。

‌



ETF 專家分析，近年來台灣投資人不僅樂當存股族，更愛當個快樂存債族，因為高股息有可能縮水，但債息卻是發債公司實際配出利息，除非發生公司違約或倒閉，否則領債息反而比拿股息更穩妥心安，加上 2025 年美國降息周期展開，國人投資債券 ETF 買氣發燙，規模不排除繼續上飆，有望衝破 3 兆元大關。

殖利率鎖高、票息率勝出 新美債 ETF 息利誘人

法人表示，投資人大力追捧債券及固定收益 ETF 商品，債券 ETF 買氣熱度不減，除著眼於聯準會啟動降息後，降息期間有利於債券價格表現外，目前美債 20 年 ETF 殖利率約為 4.6~4.7%，但美國投資等級債殖利率已率先突破 5% 以上，若再鎖定 BBB 等級的美國投資等級債 ETF，指數平均到期殖利率更可攀升到逾 6% 以上的水準。

以 12/2 將新募集的新光 BBB 投等債 20+ ETF 追蹤的「ICE20 年期以上 BBB 美元公司債優選收益率指數」來看，截至 10/31 止，指數平均到期殖利率 6.08%、指數平均票息率 5.74%，00970 預計掛牌時間雖較晚，但這檔 ETF 鎖定純 BBB 級債券指數，具「雙率雙優」表現佳，對存債族更吸睛，投資人若趁投信 ETF 募集期間進場，將可先掌握 10 元發行甜甜價，投資佈局成本也相對較低。

美國長天期 BBB 投等債 降息存債感強、報酬更給力

專家指出，2025 年美國維持降息循環情境下，長線有利於債市保持多頭格局，但債券本身極具複雜，如果投資人想追求穩定現金流，以完成退休生活自主、財務自由的話，不妨透過債券 ETF，採一籃子方式佈局多樣化債券標的，因為透過 ETF 所追蹤的指數，採定期審查成分債的篩選機制，投資方式不僅較為穩健，更省時不費心，不必擔心債券降評或公司發生違約風險。