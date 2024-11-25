創櫃板再添2新兵！晨間廚房、數位玩家12/2 辦理登錄前籌資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 10:01

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櫃買中心今 (25) 日宣布，創櫃板將再添 2 名生力軍，晨間廚房國際餐飲股份有限公司、數位玩家資訊科技股份有限公司，今 (25) 日起揭示其籌資資訊，皆於 12 月 2 日透過創櫃板辦理登錄前籌資，亦自 12 月 2 日起進行投資人認購及繳款作業。

晨間廚房國際餐飲股份有限公司 (以下簡稱晨間廚房公司；股票代號：7666；產業類別：其他)。晨間廚房公司係以「晨間廚房」為品牌經營中西式早午餐店，並以自行開發的自動蛋餅皮製造機為特色，搭配在地食材及自製醬料設計創新美味的早午餐。

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數位玩家資訊科技股份有限公司 (以下簡稱數位玩家公司；股票代號：7663；產業類別：數位雲端)。數位玩家公司成立十餘年來，專注於解決企業在數位轉型過程面臨的高成本、技術落差問題，其經營團隊具跨領域開發、高效專案管理規劃的能力及經驗，能提供企業數位化無縫升級的客製化方案及技術支援。