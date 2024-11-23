聯發科家庭日3萬人參與 創歷年之最

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-23 22:11

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聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日於六福村主題遊樂園展開為期兩天的家庭日活動，為六福村主題遊樂園開業 45 年以來，首度開放企業包場。今年聯發科以「Tomorrow Built by You－大手牽小手，聯發向前走」為主軸，結合「趣味、公益、永續」概念設計多項員工專屬活動；預計兩日的家庭日將吸引近三萬名同仁與眷屬共襄盛舉，打破公司歷年家庭日的參與人數紀錄。

董事長蔡明介表示，聯發科技 27 年來一步一腳印，除了公司持續成長，更致力於照顧所有與公司一起打拼的同仁。本次特別規劃專屬包場的活動體驗，不只是對全體同仁努力付出的感謝，也期望與同仁及眷屬共同分享公司的成長與榮耀。邀請大家大手牽小手，繼續與聯發科一起向前走！Tomorrow Built by Us！

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聯發科今年家庭日結合「趣味、公益、永續」精神，推出家庭日 APP，從活動報到、園區消費禮券到活動護照等，都採用無紙化進行。此外，六福村特別延長期間限定的萬聖節活動，兩天家庭日活動分別由總經理暨營運長陳冠州及共同營運長顧大為帶領，邀請近 300 位聯發小朋友，以萌翻萬聖裝扮參與萬聖節遊行。

聯發科更特別準備「唐氏基金會」及「蒙恩聽障烘焙坊」等公益禮品，讓員工享受歡樂之餘，也能透過活動回饋社會。此外，並捐贈數百張六福村門票給新竹縣市的弱勢兒童家庭及社福機構。

除主題樂園原有設施，聯發科也以「建構美好未來」為主軸設計員工專屬活動，結合「Tomorrow Built by You」主題，由同仁在園區四周尋找不同標語印章，完成屬於自己的活動明信片。此外，也安排多國美食行動餐車及魔術師、樂團等表演，豐富家庭日活動；更於周日安排精采的煙火秀，為兩天的家庭日畫下美好句點。