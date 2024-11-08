聯發科10月營收重返500億元大關 登25個月來新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 19:23

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收，受惠旗艦晶片天璣 9400 獲眾多客戶青睞，出貨暢旺，單月營收重返 500 億元大關，達 511.17 億元，月增 14.42%，年增 19.4%，創近 25 個月來新高，累積前 10 月合併營收 4436.6 億元，年增 27.97%。

聯發科先前預期，第四季營收以美元對新台幣匯率 1 比 31.7 元計算，約 1,265 至 1,345 億元，季減 4% 至季增 2%，年減 2% 至年增 4%，

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聯發科天璣 9400 因效能大幅提升，加上價格優勢，取得中國客戶眾多訂單，包括 Vivo、OPPO 和 Redmi 都已採用，整體導入機種數量還高於去年的天璣 9300，受惠客戶銷售成長，聯發科先前也提高今年旗艦產品的營收預估，從原先預期年增超過 50%， 調升至年增超過 70%。