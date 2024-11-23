〈熱門股〉富喬受惠高頻高速材料需求急增 價量齊揚周漲17%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-23 11:00

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PCB 在 2024 年的市場需求恢復，AI 帶動 Low DK 高頻高速材料的需求高速成長，富喬 (1815-TW) 也完成發行 5 萬張現增股完成自市場籌資 9.25 億元，股價本周收在 27.3 元，漲幅達 17.17%，股價突破下半年以來平台整理區，站上所有均線。

PCB 市場在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，富喬出貨增加也成重要的受惠者， 下半年營運正向，富喬 2024 年前三季營收 29.6 億元，毛利率 10.57%，年增 8.75 個百分點，2024 年前三季稅後虧損 7661 萬元，明顯較去年同期虧損 2.91 億元收歛，每股虧損收歛到 0.17 元。

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富喬 11 月 22 日股價收在 27.3 元，三大法人一周買超 17762 張，股價突破 2024 牛下半年以來平台整理區，站上所有均線，股價在量能增加同時，將進一步挑戰 29.25 元的今年高點。