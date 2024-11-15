富喬辦理現增完成籌資9.25億元 增資11/20上櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 15:15

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PCB 在 2024 年的市場需求恢復，AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動 PCB 上游材料業者的產值及市值增加，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 今 (15) 日公布以發行 5 萬張現增股完成自市場籌資 9.25 億元，現增股將在 11 月 20 日上櫃交易。

富喬以發行 5 萬張現增股，以每股 18.5 元溢價發行，募集達 9.25 億元資金，主要將用於償還銀行借款，富喬的此一辦理現金增資的市場籌資案，主辦券商爲臺銀證券。已在 今天宣布完成募集 。

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富喬 2024 年第三季營收 11.18 億元，毛利率 17.68%，季增 6.82 個百分點，較去年同期的負毛利率轉正，單季稅後虧損 1295 萬元，與上季及去年同期同屬虧，單每股虧損 0.03 元。

富喬 2024 年前三季營收 29.6 億元，毛利率 10.57%，年增 8.75 個百分點，2024 年前三季稅後虧損 7661 萬元，明顯較去年同期虧損 2.91 億元收歛，每股虧損收歛到 0.17 元。

玻纖絲及玻纖紗一貫廠的富喬，主要生產電子級玻纖布及運用於建築用工業級玻纖紗，為玻纖紗 / 布一貫廠，主要供應給銅箔基板廠商等；目前在台灣雲林有兩座紗廠、一座布廠，在東莞有一座織布廠。