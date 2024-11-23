攜手護生態 兆豐金響應「福爾摩沙北回歸線永續軸帶」生物多樣性倡議

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-23 10:21

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兆豐金控（2886-TW）積極支持生物多樣性議題，響應內政部「福爾摩沙北回歸線永續軸帶」倡議，總經理蕭玉美並於昨（22）日親自出席「臺灣 ‧ 北回歸線之巔 / 福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」合作啟動儀式，與政府單位、企業及民間團體攜手保護我國生態環境。

內政部「福爾摩沙北回歸線永續軸帶」倡議串聯政府及民間資源，以建構兼具「資源保育與環境管理、多元文化與人文美學、生態旅遊與地方創生、全民教育與環境學習、身心韌性與健康療育」之永續軸帶為願景，提出公私協力方案，並建置推動平台。

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兆豐金融集團承諾遵循聯合國《生物多樣性公約》，支持永續發展產業，所有新增或遷移設立之營運據點皆符合集團保護生物多樣性及零毀林原則。兆豐金控於 112 年出版之「氣候暨自然環境報告書」首次導入「自然相關財務揭露」(TNFD) 框架，運用 LEAP（Locate、Evaluate、Assess、Prepare）方法學評估融資對象及自身營運據點對國內生物多樣性熱區衝擊，鑑別自然相關風險與機會，並規劃相關管理措施。

蕭玉美表示，為響應聯合國永續發展目標 SDG14「保育海洋生態」及 SDG15「保育陸域生態」，兆豐金融集團以「永續豐榮，守護生態」為主軸，匯集各子公司志工辦理淨灘、植樹、移除小花蔓澤蘭等環境永續活動，並贊助水雉生態保育教育園區、臺灣黑面琵鷺保育學會等生態團體，112 年度投入金額逾新臺幣 370 萬元。另外，兆豐銀行亦結合金融本業，發行環境公益信用卡 (e 秒 Happy 卡) 並提供非網購一般消費提撥 0.1% 捐贈野灣野生動物保育協會，支持野生動物救護行動。