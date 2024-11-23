台泥法說、外銷訂單連8紅、裕隆集團釋最新展望 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-23 11:20

‌



台泥周五 (22 日) 召開法說會，宣布和平電廠 2040 年將除役退場，也同步證實加拿大電芯廠計畫喊卡；經濟部周三 (20 日) 發布 10 月外銷訂單，連續 8 個月正成長；裕隆集團陸續召開法說，並釋出最新展望，以下為本周大事回顧：

〈台泥法說〉和平電廠 2040 年將除役退場 加拿大電芯廠建廠計畫喊卡

‌



台泥 (1101-TW) 周五 (22 日) 法說宣布，和平電廠因機組將達始用年限將於 2040 年達到設計年限，到時就會正式退場。此外，董事長張安平也證實，加拿大電芯廠建廠計畫喊停。

不過張安平也表示，旗下能元科技電芯品牌 Molicel 已經打入 AI 供應鏈，第四季開始正式出貨 5kW BBU(備援電池模組) 電池給一家全球知名雲端服務商 (CSP)，並與另外三家 BBU 客戶開發下一代電池。

至於公司營運方面，水泥事業部分，中國大陸 10 月起恢復單月淨獲利，微微復甦的情況應可延續至明年初，土耳其、葡萄牙及非洲未來也榮景可期。

〈外銷訂單〉連 8 紅！10 月外銷訂單年增 4.9% 11 月可望續紅

經濟部周三（20 日）發布 10 月外銷訂單金額為 554.5 億美元，年增 4.9%，連續 8 個月正成長，主要是受惠於人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續發酵。經濟部統計處長黃于玲指出，推估 11 月外銷訂單金額 530 億美元至 550 億美元之間，年增率約為 4.7% 至 8.6%, 其中以電子產器訂單表現最佳，年增 11.2%。

〈裕隆集團展望〉估 n7 上市一年達交車 1 萬台目標 裕隆城年租金收益 4.7 億元

裕隆 (2201-TW) 周三 (20 日) 召開法說會時指出，LUXGEN n7 至 10 月底累計銷售近 6100 台，預估 n7 上市滿一周年時，將可達交車 1 萬台目標，此外，新店裕隆城營運後，業績優於預期，今年營收估達 50 億元，明年上看 55 億元，並貢獻租金收入約 4.7 億元。

另外，中華車 (2204-TW) 則於周四 (21) 日召開法說，指出繼搭載自主開發 ADAS L2 的新世代 Zinger、JSPACE 後，全新自主研發 3.5 噸智慧電動貨卡將於明年量產上市。

福懋油完成全面改選董事 由興泰拿下 5 席董事及經營權

華航：交機延遲恐成常態 航太供應鏈瓶頸拉長至 2027 年

華航 (2610-TW) 周四 (21 日) 召開法說會，由董事長謝世謙親自主持，謝世謙說，疫後運能僅回升到疫前 80% 左右，也造成票價上漲了 20-30%，然航太供應鏈失衡，恐一路延至 2027 年，「交機延遲恐成常態」，明年供需持續會緊張，多多少少會使票價往上走，只要客運沒有修正，整體展望就樂觀。

〈緯創法說〉GB200 機櫃已小量出貨 明年 AI 相關營收躍增三位數