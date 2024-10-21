富喬現增前獲大筆買盤衝高股價 與現增價價差拉高到24%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-21 12:41

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PCB 產業在 2024 年的市場需求恢復，AI、Low DK 高頻高速材料需求快速成長也在帶動 PCB 上游材料業者的產值及市值增加，玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以進行市場籌資，富喬 (1815-TW) 擬發行 5 萬張現增股並以每股 18.5 元溢價發行，將在 23 日除權交易，今 (21) 日富喬股價盤中急拉站上 23 元，形成與現增價高達逾 24% 價差。

富喬擬發行 5 萬張現增股並以每股 18.5 元溢價發行，完成現增將募集 9.25 億元資金，以償還銀行借款。

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PCB 上游材料業者，台燿 (6274-TW) 在第二季己完成逾 21 億元的市場發債籌資案，台光電 (2383-TW) 也已完成發行 CB 完成籌集逾 60 億元。而富喬擬發行 5 萬張現增股，擬募集 9.25 億元資金，主要將用於償還銀行借款，富喬的此一辦理現金增資的市場籌資案，預計 10 月 23 日除權交易，11 月中旬完成募集，主辦券商爲臺銀證券。

玻纖絲及玻纖紗一貫廠的富喬，主要生產電子級玻纖布及運用於建築用工業級玻纖紗，為玻纖紗 / 布一貫廠，主要供應給銅箔基板廠商等；目前在台灣雲林有兩座紗廠、一座布廠，在東莞有一座織布廠。