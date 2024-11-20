〈外銷訂單〉連8紅！10月外銷訂單年增4.9% 11月可望續紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 19:35

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經濟部今（20 日）日發布 10 月外銷訂單金額為 554.5 億美元，年增 4.9%，連續 8 個月正成長，主要是受惠於人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續發酵。經濟部統計處長黃于玲指出，推估 11 月外銷訂單金額 530 億美元至 550 億美元之間，年增率約為 4.7% 至 8.6%, 其中以電子產器訂單表現最佳，年增 11.2%。

10 月外銷訂單 554.5 億美元，月增 3.1%，年增 4.9%。各主要接單貨品多數成長，尤其是新興科技應用需求不墜，帶動電子及資訊通信產品接單持續成長，分別年增 11.2%、0.5%。光學器材在大尺寸面板價格下滑、光學鏡頭接單減少，以及光學檢測及量測設備接單成長的交互影響，年減 0.7%。

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傳統貨品接單方面，基本金屬年增 7.4%、機械年增 5.0%、化學品年增 3.9%、塑橡膠製品年增 1.8%。主要是受惠於半導體設備需求熱絡，自動化設備訂單成長，加上部分鋼材及金屬製品、藥品及電子用化學材料、橡膠原料及手套等接單成長。

黃于玲指出，估計 11 月外銷訂單金額約為 530 億美元至 550 億美元之間，年增 4.7% 至 8.6%，顯示 10 月很可能是今年外銷接單的高峰。