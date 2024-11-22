【好康逗相報】永豐DAWAY卡綁定LINE Pay什麼時候辦最划算？ 一文掌握

鉅亨研報 2024-11-22 17:33

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近年來行動支付逐漸普及，全台使用 LINE Pay 的人數一直在成長，用戶都非常關注綁定 LINE Pay 使用哪張信用卡能獲得高回饋呢？永豐 DAWAY 卡則是推出在 2025 年新戶綁定 LINE Pay 最高享 6.5%，舊戶最高也有 4.5% 的回饋，因此 DAWAY 卡被喻為 2025 年 LINE Pay 神卡，經常使用 LINE Pay 支付的讀者絕不能錯過這張信用卡，快一起來看看永豐 DAWAY 卡申辦攻略吧！

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一、永豐 DAWAY 卡新戶舊戶 LINE Pay 回饋攻略：2024 vs. 2025

由於永豐 DAWAY 信用卡 2024 年跟 2025 年新戶舊戶申辦的回饋跟權益不一樣，因此可以參照以下的建議，並確認一下自己的申辦資格哪個時間點申辦優惠會比較多。

1. 永豐 DAWAY 卡新戶申辦建議

以下表格統整 2024 年 / 2025 年新戶申辦不同的回饋內容！

● 2024 年申辦於 2024 年的回饋：國內 LINE Pay 回饋 - 3% 無上限、海外一般消費回饋 3% 無上限

● 2024 年申辦於 2025 年的回饋：國內 LINE Pay 回饋 - 最高 6.5%、海外一般消費回饋最高 3.5%

● 2025 年申辦於 2025 年的回饋：國內 LINE Pay 回饋 - 最高 6%、海外一般消費回饋最高 4%

由於新戶在 2024 年申辦的話，2024 年國內 LINE Pay 新戶加碼 1% 無上限有 12 個月可以拿，到了 2025 年再搭配上 2025 年國內 LINE Pay 加碼 4%，以及國內一般消費與自動扣繳卡費的 1.5%，總共最高有 6.5%，2024 年是新戶最為推薦的申辦時間點。

2. 永豐 DAWAY 卡舊戶申辦建議

舊戶（已有其他永豐信用卡或停卡未達 6 個月）國內一般消費在 2024 年的權益是 1% 無上限，到了 2025 年就變成 0.5% 無上限，並可以再享國內 LINE Pay 加碼回饋 4%，每月上限 800 點，總計 4.5% 的回饋，因此舊戶想申辦建議可以在 2024 年底申請完成，到了 2025 年就可以馬上拿到 4.5%。

二、永豐 DAWAY 卡加碼回饋如何領取？2 步驟輕鬆拿

欲享有永豐 DAWAY 卡的加碼回饋，記得要先完成 LINE Pay 綁定、永豐帳戶自動扣繳設定的基本門檻，跟著步驟設定好就沒問題！

1. LINE Pay 綁定說明

由於永豐 DAWAY 卡都是回饋 LINE POINTS 且使用 LINE Pay 可以獲得更多加碼，因此一定要綁定 LINE Pay 才能擁有最完整的優惠，以下為 LINE Pay 綁定步驟教學：

步驟 1. 進到 LINE Pay 主頁面後點進「註冊卡片」

步驟 2. 輸入信用卡資訊

步驟 3. 接著再輸入 LINE Pay 密碼

步驟 4. 會被詢問系統是否可執行 NT$0 元的測試交易，按下確定

步驟 5. 驗證信用卡完成後即可開始使用

2. 永豐帳戶自動扣繳設定

三、永豐 DAWAY 卡使用限制、加碼活動

四、永豐 DAWAY 卡適合哪些人？

五、結論