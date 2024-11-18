台泥低碳混凝土訂單大增 再推新產品減碳能力更優

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-18 18:27

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台泥 (1101-TW) 持續推進低碳混凝土布局，今 (18) 日發布全台最低碳石灰石水泥混凝土；台泥表示，今年石灰石水泥混凝土出貨量超過 80 萬立方公尺，已簽約的在手訂單超過 250 萬立方公尺。

台泥董事長張安平表示，台泥在世界各地包括葡萄牙土耳其大陸等地生產的產品都是最低碳的，且品質不會差，在台灣推出的石灰石水泥混凝土 IL15 碳排並不是最低的，並非沒有技術，而是被許多法令卡死。

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除了自身積極透過研發技術推出更低減的產品，台泥也再次呼籲，政府在公平競爭下，進口跟本地產品都要揭露產品碳足跡，也都要承擔碳成本，才能保障用力減碳的企業。

全球水泥及混凝土協會 GCCA 18 日於 COP29 聯合國氣候峰會正式發布國際版的低碳混凝土定義，台泥身為 GCCA 成員也主動接軌國際標準，推出全台最低碳的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，減碳率遠低於政府公告的低碳評估手冊中一般混凝土標準最高達 53%。

另根據聯合國提出 2024 年排放差距報告中提出，全球使用石灰石等作為替代熟料之低碳水泥，2035 年將可助世界減碳 4 億噸 CO2e，直言是成本有效且高影響力的減碳方案，並建議膠結材替代比例、水泥排放強度等指標應考慮納入國家自定貢獻 (NDC)。

台泥在去年 10 月發布 Total Climate 系列低碳產品—台泥卜特蘭石灰石水泥，當時減碳率為 15.4%，隨著研發技術再進化，今日發表的新一代台泥卜特蘭石灰石水泥減碳率已達 23.83%，是目前全台最低碳的水泥。