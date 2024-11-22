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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至7.89元，預估目標價為135元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.99元下修至7.89元，其中最高估值8.31元，最低估值7.42元，預估目標價為135元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.31(8.31)9.179.86
最低值7.42(7.42)8.59.83
平均值7.86(7.9)8.889.85
中位數7.89(7.99)8.929.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值58,174,00065,961,00073,860,000
最低值57,705,00062,135,00073,860,000
平均值57,994,67063,638,33073,860,000
中位數58,105,00062,819,00073,860,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.177.573.443.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,584,49364,573,72043,899,50836,096,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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