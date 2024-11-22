search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至41.21元，預估目標價為560元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 22:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.92元上修至41.21元，其中最高估值43.42元，最低估值37.72元，預估目標價為560元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值43.42(42)44.1748.36
最低值37.72(37.72)31.2333.53
平均值40.83(40.57)37.2240.57
中位數41.21(40.92)36.840.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值25,038,43027,588,61030,989,850
最低值23,558,00021,697,00023,020,000
平均值24,284,80024,422,20026,293,690
中位數24,287,79024,147,29025,903,400

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
玉晶光440.50.23%
美元/台幣32.5930.15%

延伸閱讀


Empty