鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至41.21元，預估目標價為560元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 22:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.92元上修至41.21元，其中最高估值43.42元，最低估值37.72元，預估目標價為560元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|43.42(42)
|44.17
|48.36
|最低值
|37.72(37.72)
|31.23
|33.53
|平均值
|40.83(40.57)
|37.22
|40.57
|中位數
|41.21(40.92)
|36.8
|40.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25,038,430
|27,588,610
|30,989,850
|最低值
|23,558,000
|21,697,000
|23,020,000
|平均值
|24,284,800
|24,422,200
|26,293,690
|中位數
|24,287,790
|24,147,290
|25,903,400
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|27.25
|29.06
|20.52
|27.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,674,701
|19,215,304
|16,736,453
|15,900,157
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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