鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.05元，預估目標價為136元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.13元下修至8.05元，其中最高估值8.84元，最低估值7.89元，預估目標價為136元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|8.84(8.84)
|10.4
|最低值
|7.89(7.89)
|8.6
|平均值
|8.18(8.21)
|9.25
|中位數
|8.05(8.13)
|9.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|62,130,000
|70,071,000
|最低值
|58,105,000
|62,135,000
|平均值
|59,865,570
|66,147,570
|中位數
|60,004,000
|65,774,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.17
|7.57
|3.44
|3.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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