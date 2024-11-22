年底衝「業績」！櫃買偕KPMG赴馬國招商 力促華商企業來台掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-22 18:54

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櫃買中心持續推動東南亞企業來臺掛牌，自 2023 年起，已陸續前往與往來密切的馬來西亞、泰國及越南等地，宣傳櫃買市場優勢及特色以積極爭取外國優質企業來臺掛牌。本次櫃買中心與 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所合作，再次前往馬來西亞拜訪當地華商企業，並於昨 (21) 日於吉隆坡舉辦「2024 優質企業前進臺灣資本市場說明會暨晚宴」，總計有超過 60 位當地企業之高階主管熱烈參與，此行亦赴檳城拜訪檳城州立法議會議長劉子健及當地企業。

櫃買中心董事長簡立忠於交流晚宴致詞時表示，馬來西亞是台灣在東南亞地區的第二大貿易夥伴，與我經貿關係緊密，櫃買中心一直以熱忱及豐富經驗扶植中小企業進入資本市場，獲得「扶植中小企業最有經驗交易所」的美譽，截至 2024 年 10 月底為止，櫃買中心主板有 831 家掛牌公司，其中外國企業有 28 家，主要營運地在東南亞的外國企業有 10 家，其中馬來西亞就有 5 家，顯示馬來西亞來台掛牌已有許多成功經驗，期望未來能有更多當地企業可藉由台灣資本市場平台，籌措充裕資金進行產業轉型升級，加速拓展營運規模並達成強化公司經營體質的目標。

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簡立忠並指出，相較於亞洲其他鄰近證券市場，櫃買中心具有合理本益比、高週轉率及再募資 (SPO) 市場接受度高等特色，其中股票成交值週轉率在世界交易所聯合會 (WFE) 會員國中名列前矛，是屬於交易相當熱絡之股票市場，臺灣資本市場可協助馬來西亞的中小企業在籌資或資金運用上獲得更多元的規劃與選擇，提供企業進入資本市場籌募資金的最佳管道。

在交流晚宴中，馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民致詞時表示，2024 年截至 9 月底，台馬雙邊貿易總額已達 299.8 億美元，較去年同期成長超過 37.5%；台灣為馬來西亞第 4 大進口來源國，及第 6 大出口市場，並為馬來西亞第 8 大投資夥伴，累計投資金額已高達 152.36 億美元。

此外，台灣的各項投資法規明確且穩定，對外商到台灣投資是一個高度的保障。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2024 年世界競爭力年報」，台灣在所有受評比的國家中，排名第 8 名；在人口超過 2,000 萬人的經濟體中，更連續 4 年排名第 1 名。台灣資本市場在市值、掛牌公司家數、平均市值、轉手率及本益比等方面都表現相當出色。

KPMG 安侯建業執行長施威銘致詞表示，馬來西亞作為東協的經濟樞紐，擁有眾多優質台商和華商企業。臺灣的資本市場和科技供應鏈能為企業提供強大支持，創造更多平台，幫助企業拓展國際市場。KPMG 長期深耕東協，早在 2013 年成立「亞太業務發展中心」，在馬來西亞、泰國、越南、印尼等東南亞國家都有專人服務當地企業，在資本市場選擇上如有面臨疑問，KPMG 都能第一時間協助企業解惑，此外，KPMG 連續多屆協助經濟部「國際投資合作計畫」及「臺灣投資窗口 Taiwan Desk」專案，馬來西亞擁有許多優質的企業，可透過運用臺灣資本市場，連結臺灣優勢站穩東協。

KPMG 安侯建業亞太業務發展中心新馬區主持會計師趙敏如則在晚宴中分享，台灣資本市場以「高流動性、合理本益比、活絡交易量」，為企業提供快速籌資、提升國際能見度及招攬人才的機會，而馬來西亞近年積極發展之農業科技、通信網路、數位雲端、綠能環保與資訊服務等產業，在臺灣資本市場具有亮眼表現，鼓勵馬來西亞企業能運用臺灣資本市場平台，借力使力，達到數位轉型與拓展國際市場之目標。

櫃買中心表示，櫃買市場以股票及債券之雙核心發展，近年因應產業鏈發展趨勢及國家產業發展政策，加強推動 AI 供應鏈、 數位雲端、資訊軟體及綠能環保等新興及特色產業進入櫃買市場，在亞洲證券交易所中具有相當競爭力，未來將持續推動外國企業來台掛牌，除提供外國企業進入台灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。