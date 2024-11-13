櫃買「富櫃200」下周業績發表會 家登、千附、新漢、艾迅、精華及新麥登場
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 17:04
櫃買中心配合上櫃公司 113 年第 3 季財務報告的公布，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，繼 11 月 12 日舉辦之「通信網路」業績發表會後，於下週 18 日及 20 日接續推出 2 場次「富櫃 200」主題之業績發表會，舉辦地點為櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍報名參加。
櫃買中心表示，「富櫃 200 指數」挑選具流動性且市值規模最大的 200 檔上櫃股票為成分股，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，亦為投資我國中小型股票之首選，故特別安排以「富櫃 200」為主題，18 日邀請富櫃 200 指數成分股從事精密零組件整合製造之廠商–千附精密（6829-TW）、工業電腦廠–新漢（8234-TW）及艾訊（3088-TW) 與會，另於 20 日邀請半導體載具及設備製造商–家登（3680-TW）、隱形眼鏡製造商–精華（1565-TW）及烘焙設備製造商–新麥（1580-TW）到場說明。
為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對櫃買市場的認識，本系列業績發表會主題豐富，後續還有「居家生活」、「AI 產業鏈」及「電子科技」等 3 場主題，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），另 11 月 18 至 25 日及 27 日等 4 場次之業績發表會投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播 (櫃買中心首頁> 影音直播)。
此外，為利未能即時參與活動之投資人也能了解上開公司營運狀況及未來發展策略，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁 \ 最新訊息 \ 櫃買影音」）查詢。
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