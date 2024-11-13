櫃買「富櫃200」下周業績發表會 家登、千附、新漢、艾迅、精華及新麥登場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 17:04

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櫃買中心配合上櫃公司 113 年第 3 季財務報告的公布，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，繼 11 月 12 日舉辦之「通信網路」業績發表會後，於下週 18 日及 20 日接續推出 2 場次「富櫃 200」主題之業績發表會，舉辦地點為櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，「富櫃 200 指數」挑選具流動性且市值規模最大的 200 檔上櫃股票為成分股，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，亦為投資我國中小型股票之首選，故特別安排以「富櫃 200」為主題，18 日邀請富櫃 200 指數成分股從事精密零組件整合製造之廠商–千附精密（6829-TW）、工業電腦廠–新漢（8234-TW）及艾訊（3088-TW) 與會，另於 20 日邀請半導體載具及設備製造商–家登（3680-TW）、隱形眼鏡製造商–精華（1565-TW）及烘焙設備製造商–新麥（1580-TW）到場說明。

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為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對櫃買市場的認識，本系列業績發表會主題豐富，後續還有「居家生活」、「AI 產業鏈」及「電子科技」等 3 場主題，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），另 11 月 18 至 25 日及 27 日等 4 場次之業績發表會投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播 (櫃買中心首頁> 影音直播)。