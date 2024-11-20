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櫃買攜7家生技創櫃板新秀 11/21-23前進花博「創新創業嘉年華」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 12:09

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櫃買攜7家生技創櫃板新秀 11/21-23前進花博「創新創業嘉年華」。（鉅亨網資料照）

為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心帶領 7 家創櫃板公司參加「數位時代」主辦之「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，自明 (21) 日至 11 月 23 日於圓山花博園區的「創櫃新星主題專區」，歡迎有興趣的投資人前來參與。

「Meet Taipei」創新創業嘉年華為台灣最具規模之新創企業展，吸引國內最具特色及代表性新創公司及團隊參展。櫃買中心自 103 年起連續 11 年參加，本屆特別規劃設置「創櫃新星主題專區」，邀集樺緯物聯、那米亞、正崴生物、綠品生技、一等一科技、動聯及媽咪樂健康等 7 家各具特色創櫃板公司共同擺設攤位。展覽活動期間，櫃買中心亦於主題專區設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板功能。


此次活動主辦單位除邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所助益，櫃買中心亦將持續協助提升創櫃板公司曝光度，以活絡創新產業之發展。

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櫃買創櫃板創新創業嘉年華

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