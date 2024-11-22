風睿能源首度跨足韓國市場 投入開發朝鮮南海離岸風場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-22 14:47

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風睿能源今 (22) 日宣布，首度跨足韓國當地離岸風電市場，攜手韓國文島風能 (MWE) 共組「Moondo Offshore Wind Energy(MOWE)」投入開發朝鮮南海的離岸風場，裝置容量可達 840MW。

風睿能源說明，此次韓國的開發計畫，是繼布局日本北九州後第二宗開發計畫，廠址位於朝鮮半島西南端的全羅南道麗水市巨文島周邊海域，裝置容量達 840MW，採固定式基樁，而韓國的開發計畫已獲得韓國政府發電業執照。

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同時，風睿能源位在首爾市的辦公室也正式啟用，日後將逐步招募對離岸風電有熱忱的跨國綠領人才加入。

風睿能源董事長林雍堯表示，韓國政府加快腳步推動再生能源，很高興能參與當地離岸風電的發展，希望透過在台灣深耕超過 10 年的豐富經驗，並借重韓國合作夥伴在地知識，共同朝向淨零碳排目標邁進。