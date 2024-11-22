「泰」有智慧！170家台企參加「泰國台灣形象展」推智慧醫療與循環經濟等合作

經濟部國際貿易署主辦的「泰國臺灣形象展」自昨 (21) 日於泰國曼谷開幕，今年以「推進智慧新南向」為核心，由 170 家參展廠商共同展示臺灣在智慧製造、智慧醫療、循環經濟及智慧樂活等領域的創新實力及獨特的文化魅力。



貿易署署長江文若表示，隨著全球供應鏈移轉，希望結合臺灣在電子、資通訊、機械等領域的優勢，加上泰國具競爭力的製造實力，透過此次泰國臺灣形象展平台，深化雙方在智慧醫療、循環經濟、低碳永續等產業領域的交流，創造更多合作互利的機會。



除了產業合作交流，江文若也特別提到今年泰國臺灣形象展精心規劃了 TAIWAN SELECT 專區，展示符合泰國消費者喜好的臺灣特色食品。這也是第一次集合臺灣多樣食品，以 TAIWAN SELECT 共同品牌讓泰國消費者體驗臺灣食品的獨特魅力。



外貿協會董事長黃志芳表示，臺灣正積極推動智慧、永續產業，並致力打造綠色解決方案，臺灣形象展是促進創新與合作的重要平台，可為泰國與臺灣企業開啟更多合作契機。



駐泰國台北經濟文化辦事處張俊福大使表示，臺灣形象展是泰國與臺灣之間的重要經濟與文化橋樑。臺灣已成為全球重要的市場策略核心，今年在形象展中增加醫療、觀光文化等元素，更完整呈現臺灣發展現況。



本次展覽展期為 3 天，估計將吸引 23,000 人次觀展，1,600 家買主洽談。有關泰國臺灣形象展更多詳細資訊可至官方網站瀏覽 (網址：https://thai.taiwanexpoasean.com/zh-tw/index.html)。