服務無斷點！臺企銀4度蟬聯CSEA卓越客服大獎 掄3獎為同業之冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-22 13:17

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臺灣企銀 (2834-TW) 連續 4 年勇奪台灣客服中心發展協會 (TCCDA) 舉辦之「CSEA 卓越客服大獎」，於 2024 年第八屆榮獲「最佳客戶服務企業」、「最佳社群經營企業」及「最佳整合行銷企業」共三項大獎，獲獎數更是居「公司類組 - 銀行業」首位，再次肯定該行在客戶服務的卓越實力。

臺灣企銀重視客戶需求，以安全感（Sense of Security）、客戶優先（Customer First）、設計思維（Design Thinking）及創新驚豔（Innovation Wows）之「SCDI」 四大核心價值，建立 Hokii 數位銀行，今年陸續推出行動銀行 APP 樂齡版、薪資貸等創新金融服務，致力提供客戶「服務無斷點」的美好體驗，多項亮眼表現獲頒「最佳客戶服務企業」獎肯定！

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該行 2023 年將「Hokii 數位帳戶、永續賦能 NFT 型、ESG 環境保育」三項元素虛實整合，透過 Hokii 種樹意象，邀請民眾一同參與活動認養森林樹苗，並選擇屏東縣山區作為永續護育計畫實作場域推動山林復育計畫，讓客戶體驗便捷數位生活的同時，亦能為環境保育出一份力量，榮獲「最佳整合行銷企業」獎。

該行建立多元且活力的金融社群生態圈，透過各世代客群每日必使用的社群媒體如 Facebook、Line 官方帳號及 Instagram，更推出可愛逗趣的吉祥物 Hokii 福企鵝 Line 貼圖，運用 Hokii 活潑鮮明的形象，結合時下最熱門的時事話題貼近客戶，成為客戶心中首選數位金融品牌，榮獲「最佳社群經營企業」獎殊榮。