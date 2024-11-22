市場預期紐西蘭大幅降息 紐元兌澳元創兩年新低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-22 14:10

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市場普遍預計，紐西蘭央行下周將把官方現金利率下調半個百分點以上，紐西蘭元持續下挫，兌澳元周五 (22 日) 匯率跌至兩年低點。

紐元兌澳元周五下跌 0.6%，至 1.1180 紐元兌 1 澳元，為 2022 年 10 月以來的最低水準。紐元兌美元下跌 0.5% 至 0.5829 兌 1 紐元，為 2023 年 11 月以來最低。

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隔夜指數交換利率 (OIS) 表明，紐西蘭央行幾乎篤定會在 11 月 27 日將政策利率下調 50 個基點，還有 22% 的機率下調 75 個基點，主因是紐西蘭經濟成長陷入困境，分析師預計，紐西蘭第三季經濟恐陷入衰退。

澳盛銀行經濟學家和策略師 Sharon Zollner 等人發布報告指出，降息半個百分點「顯然是阻力最小的路徑」。 「但考慮到紐西蘭央行對通膨前景的信心，以及距離下次會議之前異常漫長的差距，如果出現意外的話，更可能是降息 75 個基點，而不是 25 個基點。」

紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 本月稍早表示，高利率對商業投資和就業的影響仍然存在。他表示，儘管目前利率正在下降，但實體經濟仍存在落後。