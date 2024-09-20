降息前景推升風險情緒 澳元與紐元走升續朝今年高點邁進

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-20 10:50

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在風險情緒受多數已開發國家將進一步降息前景的提振下，澳元和紐西蘭元兌美元周五 (20 日) 在今年高點附近徘徊，澳元(AUDUSD) 持穩於 0.6807 美元，昨日曾觸及 9 個月高點 0.6839 美元，本周迄今升值 1.5%，朝去年 12 月高點邁進，紐元 (NZDUSD) 也持穩於 0.6234 美元，本周迄今走升 1.3%，但仍低於上月高點 0.6298 美元。

澳元也因就業市場表現強勁獲得額外動能，澳洲上月新增就業人數 4.75 萬人，低於 7 月 5.82 萬人，但遠高於市場普遍預期的 2.5 萬人，失業率也持穩於 4.2%。新增職缺全為兼職，而全職職缺則減少了 3100 個。

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澳洲新增就業人數超出預期也讓市場對澳洲央行 (RBA) 的期望降溫，就連澳洲四大銀行中最鴿派的澳洲聯邦銀行 (CBA) 也將降息的呼籲從 11 月延後到 12 月，其他三家銀行則認為最快要到明年 2 月才會降息。

CBA 澳洲經濟主管 Gareth Aird 說：「近期就業成長強勁，加上澳洲央行總裁發言仍相對強硬，這意味著我們現在認為更可能從 12 月開始將現金利率正常化，但我們沒有改變到 2025 年底政策寬鬆 125 個基點的基本預期。」

目前市場預估 RBA 在 11 月降息的機率為 27%，12 月降息機率為 68%，當前 4.35% 的利率水位預計到明年底降至 3.31%。

至於鄰近的紐西蘭，市場對紐西蘭央行 (RBNZ) 的看法則更為鴿派，因該國今年第二季經濟萎縮，雖然萎縮幅度小於經濟學家和央行的預期，但這讓紐西蘭再度面臨衰退風險。

紐西蘭統計局昨 (19) 日表示，今年第二季 GDP 季減 0.2%，經濟學家預估將萎縮 0.4%，而紐西蘭央行的預期為萎縮 0.5%。