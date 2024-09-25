陸救市提振風險情緒！澳元與紐元創數月新高 英鎊攀逾2年半高點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-25 09:48

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澳元和紐西蘭元今 (25) 日觸及數月新高，英鎊兌美元(USDGBP) 亦創兩年多新高，主要拜中國積極刺激政策為風險偏好注入強心針之賜。

澳元兌美元 (USDAUD) 在亞洲匯市早盤升值 0.2% 至 0.6903，創 2023 年 2 月以來新高，紐西蘭元 (USDNZD) 亦升至 9 個月高點 0.6353 美元，延續昨 (24) 日強勁升勢。

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中國昨日推出的一系列刺激措施正讓全球受惠，這些措施包括大幅降準和馳援股市，此舉提振投資人士氣，活躍的風險情緒則讓美元處於不利地位。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師 Carol Kong 表示，從金融市場反應來看，這些措施實際上超出市場預期。

Kong 還說：「紐西蘭元是十國集團 (G10) 貨幣中表現最好的，我認為這是因為市場參與者認為昨日宣布的措施支持消費者需求，這對紐西蘭乳製品出口需求是個好的跡象。」

與此同時，美元面臨壓力，因市場日益看好聯準會 (Fed) 將在 11 月再次大幅降息，令美元再度承壓。根據芝商所 FedWatch 工具數據，市場目前預估 Fed 下次降 2 碼機率為 58%，高過一週前的 29%。

週二 (24 日) 公布的數據顯示，美國 9 月消費者信心意外下降。富國銀行經濟學家在一份研究報告中說：「消費者對經濟仍持悲觀態度。雖然我們預估家庭變得更加悲觀的原因有很多，但勞動市場放緩仍是首要考量因素。」