10萬美元成定局！投資人買氣夯、川普擬設加幣貨幣官 比特幣衝上9.9萬美元
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-22 08:43
比特幣 (BTC) 週四 (21 日) 首次站上 9.8 萬美元，並曾短暫突破 9.9 萬美元再創新高，持續朝 10 萬美元大關邁進，主要因為有消息傳出美國候任總統川普的的團隊正在與幣圈討論是否在白宮設立一個專門負責加密貨幣政策的新職位。自川普當選以來，比特幣迄今上漲 46%。
美媒週三 (20 日) 援引熟悉過渡工作的人士消息報導，川普團隊正在審查上述職位的候選人。此人將領導一個小團隊，並在川普、國會和各種聯邦機構之間進行溝通，包括美國證交會 (SEC) 和商品期貨交易委員會(CFTC)。
目前尚不清楚該職位是白宮高級職員職位，還是協調聯邦機構之間政策的「加密沙皇」，但加密貨幣行業宣導者正推動該職位直接向川普彙報工作。
該職位將是白宮有史以來第一個專門負責加密貨幣行業的職位，凸顯該產業在川普政府中的顯著地位。
對一個多年來從邊緣走向主流的產業來說，在白宮設立一個專門的加密貨幣職位將是該行業又一個重大勝利。
川普在選舉期間承諾將美國打造成「世界加密貨幣之都」，並停止對幣圈的監管打擊，這也使他在大選中贏得加密貨幣領域選民的大力支援。
川普此前還承諾上任第一天，就會解僱 SEC 主席 Gary Gensler，後者一直對加密貨幣持懷疑態度。川普還曾在紐約一家吧用比特幣買漢堡給支持者。
自川普勝選以來，整個加密貨幣市場價值已經上漲約 1 兆美元。
此外，大選以來已有超過 40 億美元流入在美國上市的比特幣 ETF，貝萊德比特幣現貨 ETF 選擇權本週推出後，買權比賣權更受歡迎。
數位資產避險基金 Asymmetric 執行長兼創辦人 Joe McCann 說：「市場買盤不斷，10 萬美元已成定局。」
- 加入鉅亨買幣LINE官方帳號索取免費課程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣接近10萬山寨幣季來了？Pepe Unchained迷因幣風潮預售逾4,00萬美元
- 「幣圈頭號敵人」SEC主席將辭職 比特幣逼近10萬美元大關
- 微策略遭做空機構香櫞研究狙擊 盤中股價一度挫逾10%
- 加密貨幣熱潮勢如破竹 PayPal偏在此刻系統當機
下一篇