比特幣ETF選擇權獲熱烈追捧、川普加緊擁抱加密貨幣 比特幣漲破9.4萬再創高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-20 11:07

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在川普媒體科技集團 (DJT-US) 正洽談收購加密貨幣交易商 Bakkt(BKKT-US) 的報導傳出後，比特幣 (BTC) 周二 (19 日) 盤中首度突破 9.4 萬美元，一度漲至 94078 美元歷史新高，若跟去年封關水準 42508 美元相比，今年來大漲逾一倍。

最先揭露上述收購消息的《金融時報》引述知情人士報導指出，Truth Social 母公司川普媒體科技公司即將對 Bakkt 進行全股票收購，Bakkt 則是紐約證交所母公司洲際交易所旗下的加密貨幣交易平台。

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數月以來，Bakkt 一直在研議可能的出售事宜。ICE 旗下擁有一些最大的期貨市場與紐約證交所，該集團在 2018 年推出 Bakkt 交易平台。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 指出，比特幣升至歷史新高是受到川普交易，以及交易商利用貝萊德 (BLK-US) 比特幣現貨 ETF 的選擇權交易推出首日的支持。

貝萊德旗下 iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT-US) 自周二起開始提供選擇權交易，首日交易便繳出令人驚艷的成績單。

根據《彭博資訊》ETF 分析師 James Seyffart 分享的數據，IBIT 選擇權首日成交額接近 19 億美元，共完成 35.4 萬筆合約交易，其中看漲的「買權」占 28.9 萬筆，「賣權」僅 6.5 萬筆，兩者比率為 4.4:1。

James Seyffart 說：「幾乎可以肯定的是，這些選擇權交易就是推動比特幣創下歷史新高的主要推動力。」

自 11 月 5 日美國大選以來，加密貨幣價格飆升，市場看好候任總統川普將落實支持數位資產承諾，鬆綁監管制度，這為經歷數月表現低迷的比特幣重新注入活力。

根據 CoinGecko 數據，市場日益興奮的情緒使全球加密貨幣市值超過 3 兆美元，創下歷史新高。