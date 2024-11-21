普惠金融受肯定！彰化銀行蟬連微型保險輔助人組第一名

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 20:23

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彰銀積極響應主管機關微型保險政策，透過與地方政府、慈善團體密切合作，實現「在地連結、關懷弱勢」，將微型保險資源精準送達最需要幫助的家庭，在過去兩年持續擴大受惠人次，已資助逾 1 萬 5 千名經濟弱勢獲得微型保險保障，協助弱勢民眾於意外發生時，能擁有意外身故、意外失能及傷害醫療費用的基本保障。彰銀今年再次攜手彰化縣政府及慈善團體聯合協會，透過「彰銀挺彰化」與地方共善，幫助更多弱勢家庭取得保險保障，落實「取之於社會、用之於社會」的核心理念。

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彰銀表示，將秉持誠信經營，持續致力於普惠金融，推出各項金融包容性商品與服務，提升金融可得性與包容性，讓不同族群享有平等普惠的金融服務。近期，亦透過彰銀保險小學堂宣導列車深入偏鄉地區，前往臺南鹽田布袋國小及新竹尖石原鄉部落新樂國小，推廣金融保險知識與防詐教育，灌溉知識活水從小開始扎根，落實公平待客原則，打造友善金融環境。