彰銀揪您吃早餐！用「早點Morning」平台獨享台灣Pay現打8折

彰化銀行 ( 2801-TW ) 為持續推廣台灣 Pay 線上支付之便利性，再度攜手「早點 Morning」線上點餐平台共同舉辦「愛吃早餐就用早點 Morning 獨享台灣 Pay 優惠現折 20%」活動，即日起至 114 年 2 月 15 日止，凡於活動地點使用「台灣 Pay」進行付款，不限金額可享現折 20% 現金回饋，單筆交易回饋上限為 新台幣 300 元，本活動合計回饋總金額上限 55 萬元。

「早點 Morning」線上點餐平台係專為早餐店設計之點餐系統，幫助傳統街邊早餐店家數位轉型，除可藉由 APP 線上預先下單、到店即取，減少客戶等待時間，亦可於內用時桌邊掃碼點餐，讓店家接單後專心備餐，出餐更有效率。近日該平台服務之店家範圍已由原先北北桃地區擴張到中部地區，除幫助更多街邊店家有效導客，提升營運競爭力，消費者亦增加選擇，聰明消費。