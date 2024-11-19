彰銀揪您吃早餐！用「早點Morning」平台獨享台灣Pay現打8折
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 09:15
彰化銀行 (2801-TW) 為持續推廣台灣 Pay 線上支付之便利性，再度攜手「早點 Morning」線上點餐平台共同舉辦「愛吃早餐就用早點 Morning 獨享台灣 Pay 優惠現折 20%」活動，即日起至 114 年 2 月 15 日止，凡於活動地點使用「台灣 Pay」進行付款，不限金額可享現折 20% 現金回饋，單筆交易回饋上限為新台幣 300 元，本活動合計回饋總金額上限 55 萬元。
「早點 Morning」線上點餐平台係專為早餐店設計之點餐系統，幫助傳統街邊早餐店家數位轉型，除可藉由 APP 線上預先下單、到店即取，減少客戶等待時間，亦可於內用時桌邊掃碼點餐，讓店家接單後專心備餐，出餐更有效率。近日該平台服務之店家範圍已由原先北北桃地區擴張到中部地區，除幫助更多街邊店家有效導客，提升營運競爭力，消費者亦增加選擇，聰明消費。
彰化銀行近年持續推廣 TWQR「台灣 Pay」行動支付，並與國內多家雲端點餐平台系統業者合作，使店家藉由搭配點餐及收款之雙向數位轉型，提升店家經營效率及競爭力，並減少企業收款流程及成本，實踐社會正向責任。相關活動詳情請參考彰化銀行官方網站 https://www.bankchb.com。
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